Heb jij het? Er bestaat dus zoiets als het unibrow-gen

De pincet is je grootste vriend; wekelijks sta je de haartjes tussen je wenkbrauwen weg te halen. En iedere keer vraag je je opnieuw af waarom jij dat zo vaak moet doen, en je vriendinnen niet. Hoe dat kan? We hebben het antwoord: er blijkt een unibrow-gen te bestaan.

Onderzoek naar dit gen is uitgevoerd door de University College of Londen. Zij hebben een analyse naar het DNA van 6300 mensen gedaan. In dit DNA zochten ze naar de kenmerken van verschillende soorten haar. Uit dit onderzoek bleek dat er inderdaad zoiets bestaat als het unibrow-gen. Of je het gelooft of niet, het is dus in jouw DNA vastgelegd of je een doorlopende wenkbrauw krijgt.

Om erachter te komen wat een unibrow veroorzaakt hebben de onderzoekers een analyse gedaan naar het DNA van 6300 vrijwilligers, afkomstig uit Brazilië, Colombia, Mexico en Peru. In deze groep was een grote variatie van haarsoorten: van stijl tot krullen en van bruin tot blond haar. Na het analyseren van het DNA van de proefpersonen kwamen de onderzoekers erachter dat een variant van het gen PAX3 ervoor zorgt dat het mogelijk is om een unibrow te hebben. Dit gen beïnvloedt onder andere ook de krulfactor van je haar.

Maar wees niet getreurd, want er zit ook zeker iets positiefs aan dit gen. Terwijl jij volle, dikke wenkbrauwen hebt, zijn anderen elke dag in de weer met een wenkbrauwpotlood om er wat van te maken.

