Wél koffie drinken maar geen zin in een loeiheet drankje op een warme zomerdag? Dan is een cold brew coffee waarschijnlijk jouw beste vriend. In Amerika is dat drankje zo populair dat-ie zelfs de beautywereld heeft bereikt. Er is nu namelijk een haartrend gebaseerd op de kleur van het drankje, en die ziet er fantastisch uit.

De cold brew coffee – koffie die koud ‘gebrouwen wordt – vliegt als warme broodjes over de toonbank. Bij dit drankje komen de gemalen koffiebonen niet in aanraking met de hitte van kokend water waardoor de smaak iets anders is dan die van afgekoelde koffie. Daarnaast bevat het meer cafeïne door de langere brouwtijd en is het minder waterig dan een iced coffee omdat de toevoeging van ijs niet per se nodig is.

Melk

Afijn, terug naar de kleur van het drankje. Die is – zoals je gewend bent van koffie – donkerbruin en dat is de kleur van de nieuwe haartrend dus ook. Er zitten wel wat lichtere plukken doorheen, ‘een beetje zoals je krijgt wanneer je melk toevoegt aan koffie’, aldus kleurspecialist Stephanie Brown tegenover Refinery29.

Instagramgebruikers zijn duidelijk overtuigd van de nieuwe haartrend. En? Ga jij na het zien van de kiekjes ook meteen een sprintje trekken naar de kapper?

Een bericht gedeeld door Fashionisers (@fashionisers) op 17 Aug 2018 om 3:57 (PDT)

Een bericht gedeeld door Sua Linda – Salão de Beleza (@sualindasalao) op 16 Aug 2018 om 5:49 (PDT)

Een bericht gedeeld door Clementine 🍊 Balayage (@tonilopresti) op 17 Aug 2018 om 4:58 (PDT)

