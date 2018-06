Dit zijn dé haarkleuren die komende zomer het straatbeeld domineren

De officiële zomer komt steeds dichterbij en dat betekent dat we onszelf best een update mogen gunnen. En dan bedoelen we niet alleen met een aantal nieuwe zomerse outfits, maar óók met een fris kapsel.

Heb je al jaren hetzelfde kapsel tot nét over je schouders? Of wil je weleens iets anders dan die boblijn? Als je met de laatste trends mee wil gaan, komt het advies van haarstyliste Rita Nazan als geroepen.

Passé

Afgaande op de woorden van Rita zouden we ons in elk geval niet meer hoeven wagen aan een felle ombre; aan InStyle vertelt ze dat deze haarkleur passé is. In tegenstelling tot een overduidelijk geverfde coupe gaan we deze zomer juist de natuurlijke haarkleuren veelvuldig terugzien.

Over welke kleuren de haarstyliste het dan heeft? Met een van de onderstaande tinten zit je in elk geval goed:

1. Honingblond

Een bericht gedeeld door Jennifer Lopez (@jlo) op 21 Mei 2018 om 2:01 (PDT)

2. Zachte pasteltint

Een bericht gedeeld door Hailey Baldwin (@haileybaldwin) op 12 Mei 2018 om 2:06 (PDT)

3. Beachy blond

Een bericht gedeeld door Ashley Benson (@ashleybenson) op 11 Jun 2018 om 2:28 (PDT)

4. Warm rood

Een bericht gedeeld door Emma Stone (@emmastone_official_) op 27 Feb 2017 om 10:31 (PST)

5. Chocoladebruin met subtiele highlights

Een bericht gedeeld door Mandy Moore (@mandymooremm) op 30 Mei 2018 om 7:12 (PDT)

Bron: HLN.be | Beeld: iStock, Instagram