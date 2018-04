Ghost layers: dit is dé manier waarop je voortaan je lokken wil laten knippen

Voor iedere vrouw die haar lokken zo lang mogelijk wil laten groeien, is de kapper haar grootste vijand. Want wat als-ie er te veel afknipt? Met de trend die ‘ghost layers’ heet, is deze angst vanaf nu verleden tijd.

Haarstylist Ramòn Garcia is het brein achter de nieuwe kniptechniek waarbij overbodige haren worden weg geknipt, maar de lengte optisch wordt behouden. ‘Daarnaast zorgt de techniek voor meer beweging en textuur in het haar’, aldus Ramòn tegenover NewBeauty. ‘Deze methode geeft bovendien de illusie dat je lokken allemaal op één lengte geknipt zijn. Het werkt verder voor alle haartypes, dus het is echt het beste van twee werelden.’

Hieronder is te zien hoe de kapper te werk gaat als het aankomt op ‘zijn’ ghost layers. Ook zie je het fantastische resultaat. Ga jij overstag?

Een bericht gedeeld door RAMÒN (@ramontgarcia) op 22 Dec 2017 om 1:04 (PST)

Een bericht gedeeld door RAMÒN (@ramontgarcia) op 26 Feb 2018 om 9:55 (PST)

Een bericht gedeeld door RAMÒN (@ramontgarcia) op 24 Mrt 2018 om 11:44 (PDT)

Bron: Allure.com | Beeld: iStock, Instagram