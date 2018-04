Flair tipt: dit zijn de favo goedkope make-upproducten van de redactie

Als je net als wij aan het eind van je salaris een stukje maand overhoudt, dan moet je creatief zijn. En dat is in het geval van make-up helemaal niet erg. Er is zóveel leuks te koop voor weinig. Dit zijn de favoriete budgetvriendelijke cosmeticaproducten van de redactie.

Lees ook: Te bizarre beautytrend: neushaarextensions

Emma: ‘Ik ben dól op budget make-up en heb een paar favorieten die wat mij betreft niet in het lijstje mogen ontbreken. Ik koop altijd de foundation van New York Color – dekt perfect, heel fijn als je een onzuivere huid hebt. Ook draag ik elke dag de lipstick van Essence – een van de weinige matte lipsticks die niet droog aanvoelt!’

Jessica: ‘Ik ben nog steeds best blij met de mascara van Essence waar iedereen zo lyrisch over was. Ik heb ‘m getest nadat op internet alle blije verhalen verschenen.’

Carolien: ‘Ik heb Aziatische ogen en dus een monolid (lees: geen oogleden). Mijn probleem is heel lang geweest dat ik kon smeren met eyeliner wat ik wilde, maar dat het binnen no time weer was uitgelopen. Tot ik deze eyeliner van KIKO tegenkwam. Ik dacht: ik probeer ‘m een keertje, want hij kost nog geen 7 euro. En ja, toen was ik om. Het kwastje is echt superfijn én zelfs als ik ‘m na een avondje stappen vergeet eraf te halen, zit-ie er nog op alsof ik het er net opgesmeerd heb.’

Sanne: ‘Eyeliner van 2,50 euro van HEMA, geen merk kan hieraan tippen. En Catrice heeft twee hele fijne concealers die ik gebruik, de Camouflage Cream en de Liquid Camouflage.

Bettina: ‘De black charcoal reinigingsdoekjes van Action zijn fantastisch. Ik gebruik ze elke avond als ik thuiskom: even de dag van mijn gezicht wissen. Ze ruiken heerlijk en mijn huid is na gebruik lekker zacht en voelt fris aan. Ze kosten maar 89 cent per pakje van 30 stuks.’

‘De Eyeconic mascara van Primark is alles wat ik zoek in een mascara. Hij is niet waterproof, maar een kleine emotionionele uitbarsting kan-ie prima hebben zonder de panda-look. En dat voor maar 3 euro!’

‘Ik ben obsessed met wenkbrauwen, voornamelijk omdat ik ze niet heb. Daarom heb ik hulp nodig, en soms ontdek ik ineens een nieuwe vondst. Deze 3-in-1 Brow van Primark bijvoorbeeld. Met een borstel, een precisiepotlood en wenkbrauwpoeder ineen. Ook voor maar 3 euro. En verkrijgbaar in diverse kleuren.’

Aleida: ‘De oogmake-up reinigingspads van Kruidvat: 1,79 euro, geen geld! Wel die met lotion, niet die met olie, anders ligt er een filmpje op mijn oogbol dat er de volgende dag nog op hangt.’

Justine: ‘Om te beginnen de dagcrème van HEMA, prima spul. Daarnaast heeft KIKO topspullen voor écht weinig geld, bijvoorbeeld deze oogschaduw, matte lippenstift en nagellak. En de nagellak van Catrice, die heel goed lijken op de populaire Le Vernis-potjes van Chanel. Oja! En nog de Nail Fix Spray van Kiko. Voor 6,96 euro scheelt het je een hoop ‘wat duurt dit lang, oeps beschadigd’-frustraties.’

Chantal: ‘Ik gebruik dus al járen eyemake-up remover van de HEMA. De witte, niet de olie. Het is de enige die alles eraf krijgt. Geloof dat het Bye bye eyemakeup heet. Kost 1,75 euro.’

Beeld: iStock