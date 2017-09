Fijne winterjassen voor koude dagen

Kaarsen aan, stoofpot op het vuur én… de najaarscollecties in de winkel. Yes, het is herfst! En daarbij hoort een nieuwe winterjas. Wat zijn de trends?

Flair samen met C&A

Oversized

Het mag dit seizoen allemaal weer wat ruimer zijn. Ga je voor een stoere, oversized jas, combineer hem dan met een skinny jeans. Zorg ervoor dat niet je hele outfit uit wijde kleding bestaat, want daarmee lijk je een maatje groter dan je bent. Combineer je oversized jas met grove breisels, zoals een trui met een grote col of een stoere wollen sjaal.

Faux-fur

Ook dit jaar spotten we weer veel (nep!)bontjes. Als je durft, koop dan een jas die helemaal van faux-fur gemaakt is. Beetje té? Een wollen parka of donsjas met een bontkraag of faux-fur bontje aan de capuchon doet het net zo goed! Accessoires heb je bij deze jas niet echt nodig, hoewel een paar warme wollen handschoenen fijn is.

Capuchons

Als er één duidelijke trend is dit jaar, dan zijn het wel capuchons. Elke parka heeft natuurlijk een capuchon, maar we zien ze ook bij donsjassen en de wat nettere trenchcoatmodellen van wol. Zo’n wollen jas staat het mooist over een wat nettere outfit, zoals een rok met laarzen, een jurk met pumps eronder of een nette broek met enkellaarsjes.

Dons & parka

We zien ze al een paar seizoenen: donsjassen en parka’s. De ideale jas voor een wandeling in het bos of als je regelmatig op de fiets zit. Hij is er deze winter in korte en langere modellen. Staat mooi op een donkere spijkerbroek met hoge laarzen of een gekleurde skinny. Accessoire bij deze jas? Een gebreide muts in een zachte kleur.

Donker

De winterjassen van dit jaar zijn donker: zwart, blauw, grijs, bruin, bordeaux en olijfgroen. Ideaal, want deze kleuren matchen met basics als jeans en de trendkleuren van dit seizoen.

Welke jas ga jij dit najaar dragen? Ga naar een C&A-winkel of naar c-a.com.