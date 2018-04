Zo fiets je een stuk makkelijker met een lange rok of jurk

Nu het wat warmer begint te worden, kunnen ook weer de rokken en jurkjes uit de kast. Maar een ding blijft lastig met een wat langere variant: fietsen. Deze hack maakt het een fluitje van een cent.

Natuurlijk kun je met de auto gaan, maar dat is een beetje zonde. Het is namelijk heel makkelijk op te lossen met een elastiekje en een muntstuk. Het heet ‘penny in yo’ pants’ volgens de bedenkers en dat is ook letterlijk wat je moet doen.

Muntje in je rok

Je stopt namelijk het muntje tussen je benen via de achterkant van de rok. Dit breng je naar voren en doet er een elastiekje omheen zodat alles op zijn plaats blijft. Tadaa! Nu kun je een stuk makkelijker op de fiets stappen.

Bron: Elle | Beeld: Shutterstock