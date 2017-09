Feel-good jurkjes voor elk figuur

Heb jij het perfecte jurkje al in je kast hangen? Met deze tips kies je voortaan zó het juiste jurkje. Bijpassende schoenen en accessoires maken je look af.

Appelfiguur

Appeltjes hebben weinig taille, een buikje, slanke benen en smalle heupen. Een A-lijnjurkje in een zachte kleur of met een subtiel printje is hét model voor jou, omdat daarmee het accent op je bovenlichaam en slanke benen ligt. Voel je je prettig bij een V-hals? Doen! Daarmee gaat de aandacht naar je halslijn. Je maakt je outfit compleet met een kort jasje met ceintuur, een lange ketting en smalle schoenen met een hak zodat je slanke benen extra goed uitkomen.

Peerfiguur

Heb je een slanke taille, smalle schouders, een bescheiden decolleté, wat bredere heupen en volle billen en benen? Dan heb je een peerfiguur. Jou staat een recht model jurkje met een riempje het mooist. Dit accentueert je taille en laat je heupen minder opvallen. Ook een maxi-jurk staat jou prachtig. Kies voor een print of lichte kleur op je bovenlichaam en een wat donkerdere rok, dan gaat de aandacht naar boven. Enkellaarsjes met een hoge hak of pumps laten je benen slanker lijken. Een kort vestje dat onder je borst sluit brengt de aandacht naar je taille.

Zandloper

Zandlopers kunnen met hun smalle taille, wat vollere borsten en even brede schouders en heupen eigenlijk alles hebben. Toch staan nauwsluitende jurkjes en jurkjes met een duidelijke taille jou het mooist. Brede riemen zijn dit najaar helemaal terug en staan jou perfect. Wat je op je jurkje draagt? Stoer is het good old leren jasje, een grote zilveren armband en kniehoge laarzen.

Recht figuur

Ben je atletisch gebouwd, met een recht bovenlichaam, smalle schouders en heupen, dan is het de kunst om je lichaam wat ronder te laten lijken. Een jurkje met een ceintuur creëert taille. Een V-hals zorgt ervoor dat je schouders wat breder lijken en geeft je een mooi decolleté. Jij kunt grote prints prima hebben. Je lange benen lijken nog langer als je hoge laarzen draagt – met een grove netpanty ben je helemaal hip. Een getailleerd jasje staat jou het mooist.

