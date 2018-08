De droom van iedere moeder: deze kinderbadpakjes zijn mooi én handig

Waarom moeders van kleine kinderen zo dol zijn op rompertjes? Omdat je ze onderaan kunt openen en je in een wip je kind kunt verschonen en weer netjes aankleden. In de zomer – en zéker met de hitte van de afgelopen weken – zullen veel meisjes echter vaker in een badpakje rondhupsen die het verschonen van een luier helaas níet bepaald gemakkelijker maken.

Lees ook

H&M gaat samenwerken met dit magische kindermerk en wij willen álles hebben

Zo gepiept

Gelukkig zijn er enkele slimmerikken die daar éindelijk – want kom op, het werd méér dan de hoogste tijd – iets handigs op bedacht hebben. De Amerikaanse moeders Alexis Castellano en Jill Slater startten enige tijd geleden het merk Fasten, dat badpakken voor kinderen met een handig systeem om het verschonen van je kleintje in badpak nét zo makkelijk (of zelfs makkelijker) te maken als wanneer je meisje een rompertje draagt.

Het grote geheim

De badpakjes hebben een handige opening aan de voorzijde op heuphoogte. Met enkele drukknoopjes trek je de voorkant van het broekje in een handomdraai los. De zwemitems zijn verkrijgbaar zijn in de maten 6, 12 en 18 maanden, maar zijn er ook voor kinderen van 2 tot 10 jaar.

Geen gehannes meer

Daarmee wordt niet alleen het verschonen van een luier een makkie voor jou, maar worden ook de toiletbezoekjes voor oudere meisjes een stuk fijner. Geen gehannes meer met natte badpakken in de wc: trek het broekje open en swiep het lapje stof tussen de benen door naar boven. Dankzij een magneetje op de rug blijft het broekje daar namelijk aan hangen, zodat er niets in het toilet bungelt. Han-dig!

Van zwembad naar balletles

De badpakjes zijn er meerdere leuke prints en kosten tussen de €20 en €30. Ook erg fijn: het merk heeft mooie balletpakjes in zwart en poederroze in het assortiment, uiteraard uitgerust met hetzelfde, handige systeem. Hebben!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Fasten