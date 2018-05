IKEA onthult eerste beelden van samenwerking met Off-White-ontwerper

Niet alleen modeketens lanceren de ene na de andere samenwerking met beroemde ontwerpers, ook IKEA schudt collecties ontworpen door grote namen uit de designwereld als een razende uit de mouw. En niet alleen interieurontwerpers wagen zich aan een deal met de Zweedse keten, maar ook succesnummers uit het modevak, zoals onlangs de stylist van onder anderen Lady GaGa en Beyoncé. De volgende topper die is gestrikt is Virgil Abloh, de grote man achter het razendpopulaire kledingmerk Off- White en ontwerpen van de herenlijn van Louis Vuitton.

Lees ook

Rennen! Bij deze vestiging van IKEA krijg je de komende tijd extra korting

Stormloop

Wanneer de collectie exact in de winkels zal liggen – in ieder geval in 2018 – is nog niet bekend. Wat we wél weten, is dat de eerste beelden, die IKEA deze week de wereld in slingerde, héél veel goeds beloven. En een mogelijke stormloop op de dag van de lancering, dat ook.

VitVit

In een livestream presenteerde IKEA samen met Virgil de eerste producten van de zogenoemde Markerad-collectie, die ontworpen is voor jong volwassenen die voor het eerst serieus hun huis gaan inrichten en nog zoekende zijn naar hun eigen stijl. Kenmerken van Virgil’s eigen succesmerk Off-White, een high end streetwear-label, zien we overduidelijk terug in de IKEA-ontwerpen. Rustige, eenvoudige en praktische kleuren en designs, met subtiele maar absoluut niet te missen details. Denk aan een glazen kastjes met felrode spijkers als handgrepen, effen kleden met in het midden een grote contrasterende tekst en uiteraard de welbekende Frakta-tas in een hagelnieuw jasje. De lijn wordt dus absoluut VitVit, Off-White in het Zweeds.

Bekijk hieronder de eerste beelden en hou Flaironline in de gaten voor alle updates over deze waanzinnig spannende samenwerking.

More #ikeaxvirgil images Een bericht gedeeld door PJADAD Design Studio (@pjadad) op 1 Mei 2018 om 2:36 (PDT)

Beeld: Hollandse Hoogte