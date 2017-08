Heb jij tijdens je vakantie een bruine kleur opgedaan? Met de juiste make-up kun je dat zomerse huidje extra benadrukken. Wij geven je tips!

Door zo'n bruin kleurtje voel je je vaak gezonder, mooier en zekerder. Dus bereid je maar voor op extra complimentjes want met deze make-up tips lijk jij nog bruiner en kom jij extra stralend voor de dag.

Hands on

Nagellak does the trick. Zo simpel kan het zijn. Benadruk je zomerse kleurtje met de kleuren mint, oranje, fel rood en roze. Als je wilt gaan voor een minder schreeuwerige kleuren, nude nagels doen het ook goed!

Sunny eyes

Als je bruin bent, is vaak een likje mascara al genoeg bij jouw getande huid. Wil je toch je ogen meer laten spreken door een mooie kleur oogschaduw? Kies dan voor koperachtige tinten of peachy roze oogschaduw. Dit doen jouw ogen stralen en lijkt je bruine koppie nog bruiner. Of ga voor een koperkleurige oogpotlood of goudkleurige oogschaduw op de binnenkant van je oogleden voor extra sprankelende effect bij je ogen.

Shine baby

Vergeet de bronzer en hightlighter niet! De bronzer voor op je op je jukbeenderen en de highlighter voor op je neusbrug, onder je wenkbrauw, bovenlip en neusbrug. Nu krijgt jouw bruine gezicht een mooie glans waardoor je nog bruiner lijkt.

En vlammen maar!

Felle kleuren doen het goed bij een bruine kleur. Wees niet bang voor een mooie roze of koraalrode lippenstift, het zal je heel goed staan.

Maar welke kleur lippenstift past het best bij jou? Daar heb je hele goede trucs voor.

Truc nummero 1

Kies de juiste kleur door na te gaan of je huid een koele of warme ondertoon heeft. Passen zilveren sieraden beter bij jou dan goud? Dan heb je een koele ondertoon. Is het juist andersom? Dan heeft jouw een huid een warme ondertoon. Als beiden kleuren je goed staan dan kan jij eigenlijk elke felle kleur lippen hebben.

Truc numero 2

Ontdek jouw kleurtoon door je aders te checken. Heb je blauwe aders? Dan heb je een koele ondertoon. Als je aders juist groen lijken, heb jij een warme toon. Ligt de kleur er tussen in? Dan bof jij weer, elke felle lippenstift kleur zal jou goed staan.

Nu je weet welke kleur ondertoon jouw huid bevat, kun jij je bruine kleur benadrukken met met de juiste kleur lippenstift.

Koele ondertoon

De kleuren waardoor jouw huid bruiner lijkt zijn onder andere lippenstift met de felle kleuren roze-rood en fuschia. Durf je felle kleuren niet aan? Paarse en dieproze lippenstiften staan jou ook goed!

Warme ondertoon

Met een warme ondertoon kun je gaan voor de felle oranje-rode en koraalkleurige lippenstiften. Ook de peachy roze kleuren zullen jou bruine huid fantastisch staan.

Na jouw vakantie kun jij je bruine kleurtje showen en ben jij letterlijk het zonnetje in huis want met deze tips komt jouw zomerse glow helemaal tot zijn recht!