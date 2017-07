Dit zijn de handigste apps om je bruiloft te plannen

Het plannen van een bruiloft kan soms zo chaotisch zijn dat je wel wat orde kunt gebruiken. Er komt van alles bij kijken en speciaal om ervoor te zorgen dat jij niets vergeet en altijd alle info bij de hand hebt, hebben wij een handig lijstje gemaakt van apps die je hierbij kunnen helpen.

Carrot&Cake

Deze app is een soort Pinterest voor bruiloften. Je vindt er uren en uren aan inspiratiemateriaal. Het handige is dat je ook meteen kunt zien waar een bepaald boeket of gerecht vandaan komt. De slimme bruid die deze app gebruikt, weet wat ze wil en waar ze het kan vinden.

2. WeddingHappy

Deze app is het best te vergelijken met een soort personal assistent. Hij houdt al je taken bij en geeft je reminders wanneer je iets nog niet gedaan hebt. Ook heeft de app een aantal suggesties voor dingen waar jij misschien nog niet aan gedacht hebt, wel zo handig!

3. Mint

Een bruiloft kan een rib uit je lijf zijn. Het zijn vaak nog eens de kleine dingetjes die ervoor zorgen dat de kosten hoog oplopen. Met Mint kun je je financiën goed bijhouden en heb je steeds een overzicht van de gemaakte en te maken kosten van je bruiloft.

4. AllSeated

Moeite om iedere gast een plaatsje te geven? Met deze app maak je een virtuele plattegrond van jouw locatie. Met die kaart kun je eindeloos puzzelen om tot de juiste tafelindeling te komen.

Bron: Brides.com