Een jurk die van top tot teen bedekt is met diamanten, limousines of catering door topchefs… Sommige bruiloften zijn zo extravagant dat ze miljoenen euro’s kosten. Dit zijn de duurste bruiloften aller tijden.

William & Kate

Het sprookjeshuwelijk van Prins William en Kate Middleton was er één om van te dromen. Kosten nog moeite werden gespaard en het resultaat mocht er zijn. De gasten op deze bruiloft zorgden al voor flinke kosten. Daar moest 8 miljoen euro voor afgetikt worden. Dan natuurlijk nog de jurk. Maar het duurste aan deze droombruiloft was de beveiliging. Niet gek ook als het om een paar als Will en Kate gaat. De beveiliging kostte maar liefst 20 miljoen. De totale kosten van deze bruiloft waren ruim 65 miljoen euro.

Prins Charles en Diana

We blijven even hangen bij het Verenigd Koninrijk, want hier weten ze hoe ze een feestje moeten vieren. Dit extravagante huwelijk liep flink in de papieren. Hoeveel het precies was, is tot op de dag van vandaag nog niet duidelijk, maar volgens de meeste schattingen was de eindafrekening zo’n 110 miljoen.

De bruidstaart was maar liefst anderhalve meter hoog. Maar, stel je voor dat er iets mee zou gebeuren… Om die reden werd de taart gewoon twee keer gemaakt.

Said Gutseriev en Khadija Uzhakhovs

De duurste bruiloft aller tijden kostte maar liefst 500 miljoen dollar. Het gaat om de bruiloft tussen de Russische miljardairszoon Said Gutserieve en de studente tandheelkunde Khadija Uzhakhovs.

Hun bruiloft was van ongekende luxe. De jurk, bezaaid met kristallen was maar liefst goed voor 23.000 dollar. De gasten kregen allen een smartphone, werden rondgereden in Rolls Royces en konden genieten van optredens van allerhande celebs.

Bron: Mijntrouwpagina