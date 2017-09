Dit worden de trendkleuren van aankomende lente

We moeten de herfst en winter nog zien te overleven, maar de modewereld zit nu al met zijn bol in het voorjaar van 2018. De catwalks vullen zich met trends voor de lente en dat is traditiegetrouw hét moment voor kleureninstituut Pantone om de trendkleuren van het aankomende seizoen bekend te maken.

Waarschijnlijk ben je nu nog druk bezig met het spekken van je wintergarderobe, maar shop je liever alvast met het oog op de lente? Dan zit je goed als je veel kleur toevoegt aan je kledingkast. Er is volgens Pantone een aantal kleuren dat onmisbaar wordt in je garderobe, waaronder geel. ‘Als je dat op je website of in de etalage zet, trek je de aandacht’, aldus Leatrice Eiseman, directeur van het kleureninstituut, tegenover Women’s Wear Daily. ‘Niemand die geel draagt, wordt genegeerd.’ Niet alleen geel is een van de opvallende kleuren, ook kerstomaatrood en babyblauw gaan we veelvuldig terugzien.

Kleur, kleur, kleur

‘De wereld van industrieel design en product design staan open voor meer kleur’, stelt Leatrice. ‘Als mensen roze en metallic tinten nieuw en fris vinden voor hun elektronische apparaten, zullen ze die kleuren ook terug willen zien in hun schoenen, accessoires en kleding.’

Benieuwd naar alle twaalf trendkleuren volgens Pantone? Je ziet ze hieronder.

