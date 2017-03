Dít is de manier om je haren te wassen

Voor de één is het een dagelijks terugkerend klusje en voor de ander komt het slechts 2 á 3 keer per week voor: het wassen van je haren. Hoe vaak – of níet vaak – je je haren ook wast, zo mooi in model krijgen als de kapper het voor je doet, lijkt onmogelijk. Toch zijn er een paar trucjes die je thuis kunt toepassen om je lange lokken op hun mooist te laten zijn. En wat blijkt? Je hebt je haren al die tijd verkeerd gewassen…

Investeer in haarproducten van kwaliteit

Voor een bezoek aan de kapper leggen we maar wat graag veel geld neer, maar investeren in de ‘nazorg’ van je kapsel is minstens zo belangrijk. Immers, je huidproducten mogen toch ook wat kosten?

Focus op je schedel, niet op je lokken

Ben jij ook van het snel, snel, snel shampoo uitsmeren over je haar? Probeer de focus eens te verleggen naar je schedel en masseer de shampoo in je haar door cirkelvormige bewegingen met je vingertoppen te maken. Dit verwijdert dode huidcellen van de hoofdhuid en bevordert een gezonde haargroei.

Was je haar niet iedere dag

Een veelgehoord advies: was niet iedere dag je haren, maar doe dit om de dag. Hoezo? Iedere dag je haar wassen zorgt voor uitdroging van de schedel en hoofdhuid.

Gebruik conditioner

Iedere dag je schedel en hoofdhuid insmeren met shampoo is iets te veel van het goede, maar je kunt wel de puntjes van je haar iedere dag voorzien van conditioner. Dit zorgt voor een glanzend en gezond effect.

Wees geduldig met je conditioner

Staat er op de verpakking dat je conditioner 5 minuten moet laten intrekken? Laat het dan ook zeker 5 minuten zitten.

Geef je haar wat extra liefde

Alles wordt mooier van extra liefde. Trakteer jezelf één keer per week op een haarmasker zodat je haar een gezonde dosis voeding binnen krijgt.

Gebruik geen ruwe borstel

Wil je je haren direct kammen na het wassen? Gebruik dan een zachte borstel en begin bij de puntjes. Werk van onder naar boven om de klitten uit je haar te krijgen.

