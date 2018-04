Dit goedje belooft je haar optimaal te laten glanzen

Glanzende lokken: welke vrouw droomt er nu niet van? We geven geld uit aan dure shampoos, andere producten en behandelingen bij de kapper maar niet alles lijkt altijd even goed te helpen. Maar een glanzende coupe hoeft helemaal niet veel geld te kosten, als we de laatste trend mogen geloven; dankzij rijstwater zou je haar glanzender, sterker én langer worden.

De beautywereld is in de ban van #ricewater, het haarritueel dat in Japan ook wel ook wel bekend staat als ‘yu-su-ru’. In het oosterse land zweren vrouwen al jaren bij het goedje, omdat ze er heilig van overtuigd zijn dat hun haar er stukken mooier van wordt. Het wordt echter wel op meerdere manieren toegepast: sommige vrouwen spoelen alleen de shampoo uit hun haar met rijstwater, andere fans laten het als een soort haarmasker intrekken om het vervolgens uit te spoelen.

Zelf maken

Er bestaan producten met rijstwater als ingrediënt, maar je kunt het goedje ook gemakkelijk zelf maken. Het enige wat je daarvoor nodig hebt, zijn twee kopjes rijst en een kom water. Meng deze met elkaar tot er een witte vloeistof ontstaat en laat dit zo’n 20 minuten staan. Giet het water dan door een vergiet en vang het op in een lege kom; dit kun je gebruiken om je lokken mee te verzorgen.

Combineren

Of rijstwater je haar écht mooier maakt, valt te betwisten. ‘Rijst zit vol goede bestanddelen, maar je haar zal er niet langer van groeien’, aldus de Vlaamse kapper Jochen Vanhoudt. Hij adviseert dan ook om je niet volledig over te geven aan rijstwater. ‘Dat is een beetje overmoedig. Combineer het liever met andere producten. Bijvoorbeeld: bevochtig je haar met rijstwater, was het met een shampoo, spoel uit met rijstwater en breng een conditioner aan. Spoel daarna af met gewoon water.’

