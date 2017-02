Dit gebeurt er met je haar als je het wast met appelazijn

Je eigen beautymiddeltjes bereiden is niet altijd even succesvol. Iedereen die wel eens op een brakke zondag met een gezicht vol overrijpe avocado heeft gestaan, weet waar we op doelen. Toch zijn er wel degelijk producten uit jouw keukenkast die wonderen kunnen verrichten – en dat voor weinig geld.

Goedkope beautyproducten zijn tijdens de budgetmaand geen overbodige luxe en daarom is het misschien een ideetje om je haar komende weken eens met appelazijn te wassen. Klinkt niet direct voor de hand liggend, maar is toch het proberen waard.

Je haar wordt schoner

Azijn staat bekend om een sterk reinigende werking. Daardoor zou je met het product makkelijker de restjes mousse, haarlak en conditioner uit je haar kunnen krijgen. Als je niet direct je hele haar onder wil dompelen in een azijnbad, kan je proberen om een lege spray te vullen met drie eetlepels azijn en een kopje water. Spuit het mengsel in je haar en masseer een paar minuten zachtjes in. Even uitspoelen en je zal versteld staan over je schone en frisse lokken.

Minder roos

Je haar één of twee keer in de week behandelen met bovenstaand middeltje zou wonderen doen als je last hebt van roos. Niet alleen zou het minder worden, maar ook de huidirritatie en de bijbehorende roodheid zou afnemen.

Glanzend

Appelazijn zou de natuurlijke balans van je haar herstellen, waardoor het sterker en glanzender wordt. Bovendien zou het stug haar zachter maken en makkelijker te ‘temmen’ – zelfs zonder conditioner.

Maar die geur?

Ja, die kan inderdaad behoorlijk sterk aanwezig zijn, maar door goed te spoelen moet je het meeste er uit kunnen halen. Een beetje föhnen – met koude lucht – kan ook wonderen doen.

