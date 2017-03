Dít is de reden dat jeuk besmettelijk is

Jeuk, jeuk en nog eens jeuk… Wanneer we het over jeuk hebben, is de kans groot dat je op dit moment de onbedwingbare drang voelt om ergens te gaan krabben. Bijvoorbeeld aan de achterkant van je hoofd na het lezen van deze zin. Want net als geeuwen is ook jeuk een besmettelijk gedrag: zie je iemand anders krabben, dan krijg je zelf ook jeuk. Soms is alleen het erover hebben al genoeg…

Sociaal besmettelijke jeuk is niet iets wat alleen voorkomt bij mensen. Eerder werd het ook vastgesteld bij apen en recentelijk, door onderzoek van de Washington University School of Medicine, ook bij muizen. Dat klinkt misschien niet heel verrassend, maar de doorbraak van sociaal besmettelijke jeuk bij knaagdieren is belangrijker dan je denkt.

Dit heeft alles te maken met de hersenactiviteit die is gemeten bij de muizen. Uit verschillende proeven met de kleine knaagdieren is gebleken dat één specifiek deel van de hersenen, de ‘suprachiasmatische kern, actief wordt bij het zien van jeuk bij andere muizen. Tijdens deze activatie komt er een chemisch stofje vrij, gastrine vrijmakend peptide (GRP), dat de jeuk veroorzaakt. Uit de test bleek dat GRP alle jeuk bij de muizen veroorzaakt. Hiermee is bewezen dat de jeuk als een signaal van de hersenen wordt verzonden en daarmee onderdeel is van aangeboren, instinctief gedrag.

Sociaal besmettelijke jeuk is dus niet, zoals voorheen werd gedacht, onderdeel van psychologisch gedrag. Eerdere onderzoeken suggereerden dat bijvoorbeeld geeuwen is gekoppeld aan empathie. Mensen die minder empathie tonen, zoals mensen met autisme en psychopaten, hebben minder kans op het overnemen van een geeuw van iemand anders. Met het recente onderzoek van de Washington University School of Medicine wordt dit dus tegengesproken en is het overnemen van jeuk niets meer dan een chemische reactie van de hersenen. Waar heb jij tijdens het lezen van dit artikel jeuk gekregen?

Bron: Bustle.com

