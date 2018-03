Dit bedrag ‘mag’ je volgens experts maandelijks uitgeven aan kleding

Een nieuw jurkje, kersverse top of hagelwitte sneakers: welke vrouw wordt daar nu niet blij van? Precies, en dat maakt het iedere maand weer een uitdaging om niet je halve salaris uit te geven aan kleding. Want helaas maar waar, da’s dus niet de bedoeling als we experts mogen geloven.

Het bedrag dat je maandelijks uit ‘mag’ geven aan kleding ligt waarschijnlijk een stuk lager dan je denkt en de kans is dan ook groot dat je er iedere keer weer overheen gaat. Het gevolg? Tegen het einde van de maand is het tóch weer op een houtje bijten tot je volgende salaris is bijgeschreven.

Vijf procent

Experts adviseren om maximaal vijf procent van je maandsalaris uit te geven aan kleding. Even een rekensommetje: verdien je 2.000 netto per maand, dan ‘mag’ je een bedrag van 100 euro reserveren om een paar schoenen, een broek of een trui van te kopen. Wil je niet iedere maand aan die 100 euro vastzitten, maar het te besteden bedrag meer verspreiden? Houd er dan rekening mee dat je per jaar een bedrag van 1.200 euro uit kunt geven aan kleding.

Besparen?

Het is natuurlijk een advies, dus als je het niet erg vindt dat je wat minder te besteden hebt aan andere dingen maar wél dat peperdure jurkje kunt kopen, is dat natuurlijk geheel aan jou. Maar als je wat wil besparen, is dit wellicht de manier.

Bron: Elite Daily | Beeld: iStock