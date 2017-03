Als kleine meisjes hielden wij ervan om ons te verkleden als de Dinseyprinsessen, en we hadden elk onze favoriete prinses natuurlijk. Nu dat we best wat te oud zijn geworden voor die verkleedpartijtjes komt Enchanted Bikinis met dé ideale oplossing! Zij introduceren de Disney bikini!

Enchanted Bikinis bracht een bikinilijn uit die volledig gebaseerd is op de prinsessenjurken uit onze favoriete Disneyfilms. Op hun site vertellen ze dat ze de prinses in jezelf willen laten stralen en iedereen rondom je willen betoveren. Ze willen dat kleine-meisjes-gevoel van vroeger helemaal terugbrengen met hun betoverende Disney bikini’s.

Van Sneeuwwitje tot Rapunzel tot Belle, elke Dinseyprinsessenjurk krijgt een mooie bikini. En het leuke eraan is dat ze helemaal niet zo duur zijn! Je betaalt zo’n 42 euro voor een topje en 32 euro voor het bijpassende broekje. De bikini’s koop je hier.

Bron: Flair.be

Lees ook: