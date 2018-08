Déze fancy dierenprint gaan we dit najaar overal zien

We moeten nog even niet dénken aan de herfst, maar in de kledingwinkels druppelt zo zoetjesaan de najaarscollectie binnen. En is er één print die we opvallend vaak terugzien.

Panter op de 2e plaats

De panterprint is eigenlijk een blijvertje; hij komt ieder seizoen wel weer terug, de ene keer meer dan de andere keer. Logisch wel, want het staat eigenlijk iedereen en combineert gek genoeg met alles. Komend modeseizoen maakt de panter echter plaats voor een ander dier. We kunnen er niet omheen: slangenprint is o-ve-ral.

Sssssssssssexy hoor

Van tassen tot (kap)laarzen, bloesjes, jurken en pantalons: slangenprint zien we in alles terug. Van top tot teen in deze print kan, maar is misschien wat heftig om mee te beginnen. Begin daarom met een accessoire, zoals een tas of een paar laarzen met slangenprint, en houd de rest van je outfit lekker rustig. Mag het wel wat spannender? Een leren jasje en grove boots in combinatie met slangenprint zijn een heerlijk stoere match made in heaven.

Beeld: iStock