Deze make-up kwasten brengen je terug in de tijd

Ho, weer uitgeschoten met je eyeliner. Kon je op een magische manier de tijd maar terugdraaien en opnieuw beginnen… Met deze kwasten kan het! Nou ja, soort van dan.

Deze kwasten komen namelijk met Hermelien’s Tijdverdrijver. Terwijl Hermelien de Time-turner gebruikte om geen lessen te hoeven missen, kun je deze inzetten om foutjes te herstellen. Het beautymerk Cookie Dough Deco kwam op dit geweldige idee en voor 27 dollar (22.90 euro) heb je al een 5-delige set. De brushes komen in zilver of goud en om het helemaal af te maken kun je ze laten verpakken in papier in de stijl van uilenpost. Magisch!

Bron: Seventeen | Beeld: Instagram