Deze kleuren zijn komend seizoen onmisbaar in je kast

Als jouw garderobe voornamelijk bestaat uit zwarte items, is het voor komend seizoen hoognodig om te gaan winkelen. Er zijn twee specifieke kleuren waarvoor je je ogen open zou moeten houden, als we Pinterest mogen geloven: geel en blauwgroen.

Denk je aan de koudere maanden, dan zijn dit waarschijnlijk niet de kleuren die direct in je opkomen. Kleur in het straatbeeld wordt over het algemeen dominanter; op Pinterest zijn de zoektermen naar gekleurde mode flink gestegen de afgelopen periode.

Leuke combi

Voornamelijk blauwgroen en geel, dus. Gecombineerd met elkaar, maar geel met lila of verschillende blauwtinten bij elkaar beloven ook een veel geziene combi te worden.

Bron: Marie Claire UK. Beeld: Shutterstock.