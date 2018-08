Deze fouten maken wij vaak tijdens het scheren van onze benen

Het scheren van je benen is niet altijd een pretje. Zo verwond je jezelf vaak genoeg wel eens per ongeluk en kom je er bijna altijd wel achter dat je een stukje bent vergeten. Omdat heel veel mensen bepaalde fouten wekelijks maken, hebben we ze hier op een rijtje gezet. Als je deze vermijdt, gaat het scheren in het vervolg een stuk soepeler!

Lees ook: Zo hoef je minder vaak je benen te scheren

Deze fouten kun je beter niet meer maken tijdens het scheren:

1. Je benen meteen scheren wanneer je onder de douche staat

Logische gedachte: hoe sneller je ermee begint, hoe eerder je er vanaf bent. Toch is het beter om dit pas voor het laatst te bewaren. Als je wat langer onder de douche staat, wordt je huid en daarmee ook je beenhaar wat zachter en makkelijker om te scheren.

2. ‘S ochtends scheren

Wanneer je slaapt, zwellen je benen een beetje op. Hierdoor trekt het haar zich een stukje terug in de haarzakjes. ‘S avonds scheren zal er dus voor zorgen dat je benen veel gladder zijn én blijven.

3. Tegen de richting van je haar in scheren

Als je omhoog scheert en dus tegen de richting van je haar ingaat, krijg je eerder last van irritatie en verwondingen. Scheer daarom altijd eerst naar beneden! Als je de haartjes eenmaal zo goed als weg hebt, kun je de korte haartjes scheren door tegen de richting in te gaan. Maar: als je een gevoelige huid hebt kun je dit beter helemaal laten!

4. Geen gebruik maken van scheerschuim

Als je ’s ochtends haast hebt is het altijd makkelijk om even snel in een paar seconden je scheermes droog over je benen te halen. Dit is ook weer iets wat je never meer moet doen. Hier krijg je super geïrriteerde benen van en het verhoogt weer het gevaar op wondjes.

5. Je scheermes niet vaak genoeg vervangen

Vaak vergeet je hoe lang je al hetzelfde mesje gebruikt en eerlijk is eerlijk: zolang hij nog prima scheert en scherp aanvoelt lijkt het een beetje nutteloos om hem te vervangen. Maar niets is minder waar. Je moet hem eigenlijk al vervangen wanneer hij een klein beetje bot begint te worden. Dit is al na 5 tot 7 scheerbeurten. Doe je dit niet, dan is er een grote kans op rode uitslag of zelfs infecties!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Good housekeeping | Beeld: iStock