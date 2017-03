Deze budgetproof haartrend verovert het internet

Er is weer een nieuwe haartrend opgedoken. Heel internet is in de ban van deze trend en wij snappen wel waarom. Want om deze trend te omarmen hoef je niet in de weer met lastige stijltangen en haarlak. De trend is nog eens lekker budgetproof ook. Waar we het over hebben? Een paardenstaart met versiering!

Gespot op de calwalk

Deze trend werd ondere andere al gespot bij designer Tory Burch en op Instagram is de trend ook een grote hit. Hoe je deze trend rockt? Je maakt simpelweg een staart in je haar – the messier the better. Zoek een lintje in een leuke kleur of met een fijn printje en wikkel deze om je elastiekje heen. Maak het geheel af door er een strik in te leggen en daar is je trendy kapsel.

Gestrikt

Een kind kan de was doen! Wij zijn helemaal fan van deze trend, niet op de laatste plaats omdat het een trend is waarmee we écht niet de mist in kunnen gaan. Het staat speels en girly, en geeft je outfit nét dat beetje extra. Love it!

Bekijk hieronder hoe je deze trend kunt dragen. Wat vind jij ervan?