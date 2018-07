Deze beautyproducten wil je tijdens deze warme dagen in je koelkast bewaren

Tijdens deze hete dagen zoeken we het liefst verkoeling op, om nog enigszins op temperatuur te blijven. Maar wist je dat verkoeling ook voor sommige beautyproducten belangrijk is? Hiermee houd je je favoriete schoonheidsproducten langer houdbaar en bovendien zijn er nog een paar fijne voordelen. Dit zijn je beautyproducten die je vanaf nu liever in de koelkast bewaart. Lees ook: Zó zorg je dat make-up met warm weer op z’n plek blijft Oogverzorgingsproducten Voor oogserums en -crèmes is een plekje in de ijskast absoluut aan te raden. Dit helpt beter tegen opgezwollen ogen en wallen door de warmte en voelt bovendien lekker aan op je oogleden. Lip gloss en lippenstift Zoals voor de meeste beautyproducten geldt, zijn ook lip gloss en lippenstiften aangepast op bepaalde temperaturen. Hoge temperaturen als deze week vallen daar niet onder. Hierdoor kan de textuur of de substantie veranderen (lees: klonterig of dik worden). Mascara

Door je mascara in de koelkast te bewaren, verleng je de levensduur van de mascara. Ook voorkom je dat uitdroging.

Gezichtsmaskers

Niets zo fris als het aanbrengen van een verkoeld gezichtsmasker op je gezicht. Dit werkt niet alleen verkoelend, maar ook verzachtend en zorgt ervoor dat het effect van ingrediënten versterkt wordt. Ben je verbrand in je gezicht? Dan is een verkoeld gezichtsmasker helemaal aan te raden. Zeker als ‘ie rijk is aan vitamine C, dan krijg je sneller een mooiere after glow.

Aloë Vera

Aloë Vera is veruit het meest onmisbare ingrediënt tijdens hete zomers als deze. De magische substantie werkt wonderbaarlijk bij verbranding van de huid en doet nog beter haar werk wanneer je het op een koele plek bewaart.

Face mist

Nog zo’n fijne tip: face mist in de koelkast bewaren. Niet alleen voelt dit heerlijk koel aan wanneer je het op je gezicht spuit, het helpt ook je huid te verzachten.

Parfum

Nu is het opspuiten van parfum niet echt aan te raden wanneer je de zon in gaat -dit vanwege de chemicaliën die op de zon reageren en kunnen zorgen voor irritatie-, maar wil je er alsnog voorgaan: zet dan je parfum in de koelkast. Hierdoor is de reactie op zonlicht en hitte minder groot.

Nagellak

Door hitte en veel zonlicht kunnen nagellakjes hun kleur verliezen en dik en klonterig worden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief. Bron: Viva | Beeld: Shutterstock