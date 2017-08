Deze 90’s make-up trend maakt een comeback

Net zoals mode is ook make-up aan trends onderhevig. Soms komt er een trend voorbij die we gelijk omarmen, soms laten we een trend graag aan ons voorbij gaan. En sóms zijn er trends die ons direct nostalgische gevoelens bezorgen, omdat we ze in de jaren ’90 massaal droegen. Deze omstreden make-up trend is er eentje in die laatste categorie.

Sir John, visagist bij L’Oréal Paris en goede vriend van Beyoncé, spotte een trend op Instagram. Het gaat om de omstreden blauwe eyeliner. Ja je leest het goed: blauw! Aan lifestylewebsite Byrdie laat de make-up artist weten dat deze kleur oogmake-up volgens hem the next big thing gaat worden voor de komende herfst. Sir John heeft de trend zelfs al een naam gegeven; denim liner genaamd.

Op Instagram showt hij de denim liner op het gezicht van topmodel Joan Smalls. En ja, de celebrities met blauwe eyeliner schieten ineens als paddenstoelen uit de grond. Hieronder kun je een aantal kiekjes bekijken. Durf jij deze trend te dragen?

Denim liner #AZURE 💎 #JSxSJ A post shared by S I R J O H N (@sirjohnofficial) on Aug 8, 2017 at 10:58am PDT

Happy Fourth Of July 🇺🇸💋💄 A post shared by Patrick Ta (@patrickta) on Jul 4, 2017 at 9:55am PDT

Bron: GVA Beeld: Shutterstock