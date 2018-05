Wauw: je gelooft nooit van welke designer deze ‘Met Gala’-jurken zijn

Gisteravond verzamelden de sterren zich in New York voor een van de grootste modefeestjes van het jaar: het Met Gala. Voor deze gelegenheid trokken ze maar al te graag hun beste outfit uit de kast en sommigen kozen ‘gewoon’ voor een jurk van – jawel – H&M.

Het in-house designteam van H&M heeft zijn uiterste best gedaan, want wauw, wat zagen de celebs die een van de H&M-ontwerpen mochten dragen er fantastisch uit. ‘Wauw, ik kan nog steeds niet geloven dat ik hier ben’, aldus actrice Lili Reinhart, beter bekend als Betty Cooper uit ‘Riverdale’. ‘Dit is mijn allereerste Met Gala. Ik voel mij enorm vereerd dat ik omgeven ben door zo veel talentvolle mensen en dat ik deze prachtige jurk mag dragen.’

Inspiratie

Naast Lili Reinhart hadden Alek Wek, Olivia Munn, Kiersey Clemons, Jasmine Sanders en Luka Sabbat de grote eer om tijdens het Met Gala een custom-made outfit te dragen van H&M. Deze waren geïnspireerd op de expositie van het Metropolitan Museum of Art dit jaar, genaamd ‘Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination’.

Bron/beeld: H&M