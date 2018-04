De zogenaamde microbag is terug van weggeweest

Liep jij vroeger ook altijd met je microbag door de winkelstraten? Of had je standaard een klein tasje om je pols hangen tijdens het uitgaan? Dan is er goed nieuws. Althans, als je ze nog steeds leuk vindt dan. De mini tasjes worden namelijk weer volop aan de armen van modemeisjes en modellen gespot.

En dat betekent dat jij je exemplaar dus als de wiedeweerga van zolder moet gaan halen. Tenminste, als je ‘m destijds niet hebt weggegooid. Het tasje waar slechts je telefoon, je bankpas, rijbewijs en eventueel je favoriete lipgloss in past, wordt vandaag de dag namelijk weer volop in modeland gespot. En da’s toch weer even wennen.

Pittig prijskaartje

Het gaat hier overigens niet over een clutch of crossbody bag, maar meer om de minivariant van een andere (designer)tas. Toch moet je je, ondanks dat er vrij weinig in past, niet vergissen in de prijs. Wanneer je een pronkstuk van één of andere bekende designer wil hebben, zit daar in veel gevallen alsnog een pittig prijskaartje (denk aan 400 euro of duurder) aan vast.

Goedkopere variant

Toch wordt ook verwacht dat high street kledingmerken als Zara, Topshop over niet al te lange tijd een aantal goedkopere varianten in de winkel hebben liggen. En zo kun je, zonder daar al te veel voor neer te moeten leggen, alsnog je favoriete nineties accessoire in huis halen.

Bron: HLN.be | Beeld: Getty, Instagram