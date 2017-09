De unibrow is terug (als we dit Instagrammodel mogen geloven)

Jaren geleden mocht er alleen een dun streepje staan, inmiddels laten we de boel groeien om Cara Delevingne-waardige wenkbrauwen te krijgen. Als we het Instagramaccount van model en student Sophia Hadjipanteli mogen geloven, duikt er binnenkort weer een nieuwe trend op.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Sophia is een opvallende verschijning op Instagram en dat heeft alles te maken met haar wenkbrauwen. Deze zijn vol, breed en lopen door boven haar neus: een unibrow dus. De marketingstudent plaatst regelmatig kiekjes van haar opvallende look, onder de hashtag #UnibrowMovement. Inmiddels heeft ze 63.000 volgers, die overigens niet allemaal fan zijn van de vorm van haar gezichtshaar. Want naast de honderden toffe reacties, kan ze ook bij elke foto rekenen op heel wat negatieve opmerkingen.

Nieuwe trend

Het is niet Sophia’s plan de unibrow weer trendy te maken. ‘Ik doe dit niet om mensen te vertellen dat ze hun unibrow moeten laten staan, ik doe het om mensen te laten zien dat ze hun eigen voorkeuren mogen hebben,’ vertelt ze in een interview met Harper’s Bazaar. ‘Persoonlijk vind ik mijn gezicht er beter uitzien met unibrow, anderen zijn het daar niet me eens en dat is helemaal prima. Ik probeer niemand op de unibrow-kar te trekken. Als ik dit leuk vind, laat me gewoon.’

Wonderolie

Hoe de Cyprische Sophia haar wenkbrauwen zo vol krijgt? Het 20-jarige model brengt ricinusolie aan op haar wenkbrauwen, waarvan ze sterker en dikker worden.

Bekijk hieronder een aantal foto’s van Sophia. Durf jij het ook aan?