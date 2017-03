De mooiste ‘Beauty And The Beast’-tattoos op een rij

The wait is almost over! Het duurt niet lang meer tot Beauty And The Beast eindelijk in de bioscoop te zien is, maar ons geduld begint op te raken. We zijn zó benieuwd naar de acteerprestaties van Emma Watson en kunnen niet wachten tot we ons eventjes in de wondere wereld van Disney kunnen begeven.

Met ons zijn vele anderen. Onze liefde voor de film blijft echter bij het non stop kijken van trailers en het stalken van Emma Watson op Instagram. Maar sommige mensen tillen hun liefde voor Beauty And The Beast naar een heel ander niveau. Zij hebben ervoor gekozen hun liefde te laten vereeuwigen, door middel van een ware Beauty And The Beast-tattoo!

Deze inktwerkjes zijn stuk voor stuk prachtig om te zien. Van bloemen en het gezicht van Belle, tot een heel decor uit de film in alle kleuren van de regenboog. Wij hebben de mooiste kuntswerkjes op een rij gezet. Impressive!