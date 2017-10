2 Sexy legs

Lange benen

Lucky you! Veel modellen jeans zullen jou goed staan. Wil je nadruk leggen op those legs? Kies dan voor een flared spijkerbroek of een mooie lichte wassing.

Wel zal je vaak last hebben van te korte pijpen bij het kopen van jeans. Bij merkjeans kun je vaak kiezen voor lengte maten. Kijk daarom eens bij de Zalando Lounge waar je jeans van bijv. Levi’s of Dr.Denim voor een fijne prijs kunt scoren.

Korte benen

Als je korte benen hebt kun je deze optisch langer laten lijken door flared jeans. Of kies een donkere broek met rechte pijpen. Een hak eronder en je hebt eindeloze benen. Of kies voor jeans met een scheuren. Dat ‘breekt’ je lengte af en valt het juist niet op dat je korte benen hebt.