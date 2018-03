De app die je altijd al hebt gewild: ASOS komt met ‘Shazam voor kleding’

Hoe dan ook herkenbaar: je scrolt wat op Instagram en komt een fantastische jurk tegen, maar hebt geen idee van welk merk het item is. Het gevolg is dat je uren alle webshops aan het afstruinen bent, soms zelfs zonder succes.

Dankzij ASOS hoef je dit probleem vanaf nu niet meer te hebben. De webshop lanceert de app Style Match, die sinds vandaag óók in Nederland te gebruiken is.

Screenshot

Het principe van de app is hartstikke gemakkelijk. Shazam ken je vast: de app waarmee je moeiteloos de titel en artiest van een liedje kunt achterhalen. Style Match doet hetzelfde voor je, maar dan met kleding. Upload een screenshot van de outfit die je gevonden hebt op Instagram en de ASOS-app schotelt je een aantal vergelijkbare items voor uit de webshop. Het enige wat je dan nog hoeft te doen is het item in je winkelmandje gooien, afrekenen en wachten tot de deurbel gaat. Wij zijn nu al fan!

Bron: LINDAnieuws, Vogue | Beeld: iStock