CUTE: Deze koppels schitterden tijdens de uitreiking van de Oscars

De Oscarceremonie van gisterenavond was allesbehalve saai – lees: er werd een gigantische fout gemaakt bij de uitreiking van de belangrijkste award – en dat geldt ook voor de outfits op de rode loper. De sterren trokken opnieuw de allermooiste galajurken aan, maar hun opvallendste accessoire was toch wel de man aan hun zijde.

Wij zetten daarom speciaal voor jullie de meest memorabele duo’s voor jullie op een rijtje, al bedoelen we daar zeker niet enkel man en vrouw mee. Broer, zus, moeder, BFF of gewoon een mede celebrity die toevallig langsliep, iedereen verdient een plaatsje in onze ‘Hall Of Fame’. Zo kwam Emma Stone bijvoorbeeld met haar broer naar de Oscars, maar de actrice haalt onze galerij met twee (!) andere hotties. En toegegeven, een beetje man candy kan nooit kwaad op een sobere maandagnamiddag!