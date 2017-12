Christmas lovers, opgelet: dit parfum ruikt naar kersverse dennenbomen

Je ooit al eens afgevraagd wat er met die gigantische kerstbomen van de steden wordt gedaan na Kerstmis? Gewoon naar de kerstboomverbranding, zou je denken. Mispoes, want in Amsterdam worden die naalden en takken omgetoverd tot een fris parfum.

Wereldwijd worden er kolossale kerstbomen in verschillende steden versierd. Helaas belanden ze na de gezellige eindejaarsperiode op de afvalberg of in de versnipperaar. Zonde, dachten de Nederlandse broer en zus Boye en Noëlle. Daarom namen ze vorig jaar de kerstboom van De Dam mee naar huis en zetten ze de naalden om in een heerlijk parfum.

Oh dennenboom!

Boye en Noëlle zijn de trotse bedenkers van het merk RUIK. Speciaal voor het eindejaar lanceerden ze hun limited edition-parfum DEN. Ze mixten meer dan duizend kilo naalden en dennentakken met essentiële oliën, harsen en plantensappen. Dat mengsel lieten ze een halfjaar rijpen en nu is hun kerstparfum een feit. De duurzame geur ruikt naar kaneel en heeft een frisse en houterige toets. Kan niet slecht zijn.

Ook voor een wereld zonder waste? Draag DEN! Gemaakt van de kerstboom van de Dam en gecombineerd met hoogwaardige etherische oliën, harsen en plantensappen. 100% plantaardig! ✨We hebben twee opties (linkje in bio) A post shared by RUIK (@ruikperfumes) on Nov 23, 2017 at 12:44am PST

Voor een flesje van 15 ml betaal je 50 euro en voor het grotere exemplaar van 50 ml moet je 135 euro neertellen.

Spray met sinaasappels

Het is niet de eerste keer dat Boye en Noëlle de afvalberg verkleinen dankzij een parfum. Vorig jaar maakte het duo namelijk een parfum van sinaasappelen die normaal gezien zouden worden weggegooid.

