Chiropractor onthult: zo veel mag je tas wegen

Vertrek je ’s ochtends nog met een redelijk lichte tas met alleen portemonnee, telefoon, sleutels en wat make-up. Gedurende de dag lijkt-ie zich zelf te vullen. Tijdschrift erin, flesje water, zakje drop en vul zelf maar in. Voor je het weet sjouw je je een breuk. De expert onthult hoe zwaar de tas eigenlijk mag zijn.

Volgens de chiropractor zit er nog een verschil in het type tas dat je draagt. Niet gek, want iedere tas belast de rug of schouders weer op een andere manier. Ook de sterkte, type materiaal en dikte van de hengsels of banden zijn van belang.

Tien procent

De schoudertas bijvoorbeeld, is idealiter maximaal tien procent van je lichaamsgewicht. Hoe dikker het hengsel, hoe beter dit is voor je schouder. Het zou helemaal goed zijn om zo nu en dan te wisselen van schouder.

Rugzak

Voor wie altijd van alles mee op sleeptouw neemt, is eigenlijk de rugtas de beste optie. Deze is namelijk ideaal gezien maximaal twintig procent van je lichaamsgewicht. Kun je zomaar het dubbele aan spullen meenemen, handig!

Bron: NSMBL