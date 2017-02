Bye, bye fijn haar! Zo krijg je eindelijk een volumineuze haardos

Droom jij van een dikke bos haar, maar wil je geen hopen geld uitgeven aan extensions? No worries, want wij hebben dé oplossing gevonden. Moroccanoil brengt namelijk een Thickening Lotion uit die je meteen een weelderige haardos bezorgt zonder dat je achterblijft met een lege portemonnee. We like!

Zijn jullie net als wij jaloers op de prachtige lokken van Blake Lively en co? Wij dromen al jaren van zo’n volumineuze coupe, maar helaas hebben wij – in tegenstelling tot onze favoriete celebs – geen haarstyliste die continu onze lokken onder handen neemt, en wij betalen ons ook liever niet blauw aan extensions.

Gelukkig kunnen wij ons fijne haar ook een boost geven, en het enige wat je daarvoor nodig hebt, is een Thickening Lotion. Bij Moroccanoil hebben ze er eentje op de markt gebracht die je lokken niet alleen meer volume geeft, maar ze ook meteen verzorgt. De lotion bevat namelijk arganolie, waardoor je haar zacht aanvoelt én er ook nog eens glanzend uitziet. Wat wil een vrouw nog meer?

Hoe moet je het product gebruiken? Was je haar en droog het tot het ongeveer handdoekdroog is. Vervolgens neem je wat lotion (ongeveer de grootte van een nootje) en verdeel je dit over heel je coupe. Last but not least: droog je lokken met de haardroger en ga er op hetzelfde moment met een borstel door. Simpel, maar effectief!

