Leuke outfit gespot op Instagram? Dankzij deze app weet je in no time waar je ‘m kan scoren

Die ene leuke jurk op het account van die it-girl? Of dat mooie tasje waar iedereen op Instagram mee rondloopt? Je wil die fashionable outfit zelf zó graag hebben, maar na eindeloos door het internet scrollen, heb je de items nog steeds niet gevonden. Goed nieuws: dat is vanaf nu verleden tijd. De app Browzzin vindt voor jou in no time waar die ene it-bag nu precies vandaan komt én waar je hem kunt scoren. Handig!

Hoe vaak gebeurt het niet dat je een leuk fashionitem op Instagram spot, maar de eigenaar niet getagd heeft van welk merk het is? Yep, heel erg vervelend, maar vanaf nu voorgoed verleden tijd dankzij de app Browzzin. Hoe het werkt? Je maakt een screenshot van de foto in kwestie en uploadt die in de app. In no time kom jij te weten waar je het item kan scoren, online of in een winkel bij jou in de buurt. Kan de app echt niet achterhalen waar het artikel vandaan komt? Dan toont die een reeks soortgelijke items die je misschien ook leuk vindt.

Geld verdienen

Voel je jezelf fashion queen enough? Upload dan een foto van jezelf met je leuke outfit. Als iemand dan via jou een kledingstuk aanschaft, komt er bij jou geld in het laatje. De grootte van dat bedrag is afhankelijk van het merk en hoe vaak het item verkocht wordt.

Browzzin is voorlopig alleen beschikbaar voor iOS (gratis), maar wij hopen dat ook Android-gebruikers de app snel kunnen downloaden!

Beeld: iStock