Bizarre beautytrend: plakwenkbrauwen

Het draait tegenwoordig allemaal om wenkbrauwen. Was het motto voorheen ‘als je haar maar goed zit’, is dat nu ‘als je wenkies maar on point zijn’. De nieuwste trend voor de wenkbrauwen is een variant die je op kunt plakken.

De plakwenkbrauw of wenkbrauwpruik is de nieuwste trend om supersnel je goed gemodelleerde wenkbrauwen te hebben. Het is een klein kanten stripje, met haartjes, dat als je het goed plakt, heel subtiel en natuurlijk oogt.

De ‘pruikjes’ zijn van origine bedoeld voor mensen die kampen met haaruitval, maar sinds een aantal weken wordt deze trend massaal overgenomen door beautybloggers op Instagram.

Bron: MetroUK