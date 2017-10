Bizarre beautytrend: massaal aan de nagelpiercings

Ja je leest het goed, een nagelpiercing. Met een g en geen v. Het is dé trend onder de manicures. Een bizarre trend wel, die ook nog eens erg onpraktisch lijkt, maar oordeel zelf!

De ene na de andere bizarre trend duikt op in beauty-land. Als het om cosmetica gaat kan het ons soms niet gek genoeg zijn. Van neushaarextensions tot gevlochten wenkbrauwen. De laatste trend is een nagelpiercing. Het is een ringetje door je nagel, hoe praktisch dit ook moge zijn.

Crazy cool #nailpiercing by @tonysnail #nails #notd #nailsmagazine Een bericht gedeeld door #NAILSMAGAZINE (@nailsmagazine) op 19 Feb 2017 om 1:11 PST

💅🏽💅🏽💅🏽💅🏽💅🏽💅🏽💅🏽😍 #nailpiercing #nails #nailporn Een bericht gedeeld door Orsy Ádám (@kurnyikova) op 21 Apr 2017 om 12:12 PDT

#mindex #nailjewelry #nailpiercing #piercing #marblenails #nailswag Een bericht gedeeld door Minna Laine (@mindexnails) op 24 Okt 2017 om 12:04 PDT

Beeld: Instagram