Bizarre beautytrend: confetti in je kapsel

Op Instagram duikt de ene na de andere trend op. Als we de beautybloggers mogen geloven is deze hairdo bij uitstek geschikt voor op festivals. Wat zullen we zeggen, feestelijk is het zeker.

Lees ook: Bizarre beautytrend: plakwenkbrauwen

Confetti

Wat geeft er nu meer het gevoel van feest dan confetti? Dat is wat deze kapper in Melbourne gedacht moet hebben. Hij ontwikkelde een techniek om het haar te verven in confetti-stijl. Het werd meteen een trend op Instagram.

DIY

Helemaal naar Melbourne voor deze hairdo is wat overdreven, maar voor wie het zelf wil proberen heeft Karen Lewis (eigenaar van de salon) wel wat tips. Deze look werkt het beste met lichtblond haar en om het gewenste effect te krijgen moet je gekleurde horizontale strepen in het haar verven. Tussen de streepjes moet je blonde stukjes over laten.

Een bericht gedeeld door Blondies Of Melbourne (@blondieshair) op 16 Mei 2017 om 6:13 PDT

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10



Bron: MetroUK