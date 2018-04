Bizar of schattig? Je kan nu de echofoto van je baby op je nagel laten zetten

Beautytrends komen en gaan en we moeten eerlijk zeggen: ze worden steeds gekker. Zo hadden we de zogenoemde selfie-nagels en hoefde je nooit meer een pen mee te nemen met deze ‘schrijfnagels’. De nieuwste trend past in dat rijtje, maar is eigenlijk ook wel heel lief. Je kan nu namelijk de echofoto van je ongeboren kindje op je nagel laten zetten.

De (eerste) echo van je baby is natuurlijk iets heel bijzonders. De meeste mensen lijsten ‘m in, maar het kan ook anders. Nagelstyliste Sarah Clarke kwam op het idee om de echo van de ongeboren baby van een zwangere klant op haar nagel te zetten.

Nieuwe trend?

Sarah plaatste het resultaat van de manicure op Facebook en kreeg duizenden reacties. Grote kans dat andere mensen de echo nageltrend ook gaan proberen. De meningen zijn nog wel wat verdeeld. De één vindt het prachtig: met de echofoto van je kindje op je nagel draag je hem of haar altijd bij je. De ander vindt het bizar en veel te ver gaan. Ah ja, er valt veel over te zeggen, maar origineel is het in ieder geval wel.

Probeer het zelf

Zie jij deze nieuwe trend wel zitten? Dan kan je zelf aan de slag gaan. Maak een mini-print van je echo, plak die op je nagel met wat nagellijm en lak er een topcoat-laagje overheen. Tada, de echo van je kindje staat op je nagel.

Bron: Wij a la Mama | Beeld: Facebook/@Sarah Clarke