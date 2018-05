Tot op de dag van de royal wedding was er maar weinig bekend over de trouwjurk van Meghan Markle, en op het moment dat ze eindelijk uit de auto stapte, waren alle ogen op haar gericht. Haar look stelde allesbehalve teleur, want wat zag ze er mooi uit.

Meghan gaf prins Harry het jawoord in een simpele maar prachtige outfit van Givenchy. Een onvergetelijke look, en haar trouwjurk – met lange mouwen en een boothals – zou door de eenvoud dan ook een ware trouwtrend kunnen worden. Hij zou namelijk relatief gemakkelijk na te maken zijn.

Acht uur

Het Australische ontwerpduo Elizabeth Alexandrou en Tessa Rankin deden een poging en wisten in slechts acht uur een lookalike van Meghans trouwjurk te produceren. Deze zou omgerekend zo’n 450 euro kosten. Hieronder zie je het resultaat:

Niet alleen de Australische designers, maar ook een Ierse ontwerpster maakte een versie van Meghans jurk. En eerlijk is eerlijk, ook die is ontzettend goed gelukt:

Je kunt de trouwjurk dus na laten maken, maar er is nóg beter nieuws. Bij het Britse Missguided vind je namelijk een jurk die ook veel weg heeft van dé koninklijke outfit van Meghan. Net als haar jurk heeft deze een boothals en is-ie lang en eenvoudig; daarentegen heeft-ie een open rug en zijn de mouwen iets korter. Wat wél heel fijn is, is dat deze jurk voor slechts 53 euro over de digitale toonbank gaat. Bestellen? Dat kan hier.

Bron: HLN.be, Libelle | Beeld: ANP