Droog en beschadigd haar? Dit doe je (mogelijk) fout!

Last van dof en beschadigd haar? Dan is het hoog tijd om je haarroutine eens goed onder de loep te nemen. Flair somt het op: zes dingen die je mogelijk fout doet + oplossing.

Flair samen met Andrélon

1. Je wast je haar verkeerd

Vergeet shampoo in je punten (om het splijten van je punten te voorkomen) en conditioner op je hoofdhuid (hallo vet haar). Wie het goed wil doen: masseer shampoo alleen in bij de haarwortels, bovenop je kruin, en geef je conditioner een boven het oor-verbod.

2. Je krijgt te weinig vitamines binnen

Die zorgen ervoor dat de talgproductie toeneemt, wat je haar dus minder droog maakt. Als je onvoldoende vitaminen binnen krijgt dan kan je haar er ook dof uit gaan zien. Dus let op de vitamientjes zoals spinazie, broccoli en wortel.

3. Je borstelt je haar vaker dan nodig is én je borstelt je haar van boven naar beneden. Doe dit voortaan andersom. Borstel dus eerst de klitten onderop weg en kam vervolgens zachtjes naar boven. Kam je je haar in de ochtend, middag en avond? Beperk het borstelen van je haar tot een keer per dag. Van te veel borstelen gaan je punten sneller splijten. En dat terwijl je het beschadigen van je haar juist tegen wilt gaan.

4. Je wikkelt je haar vaak in een staart, vlecht of hoge knot

Of gebruik je regelmatig een stijl- of krultang? Tip: gooi je haar vaker los zonder het te stijlen. Door de natuurlijke textuur van je haar te omarmen en geen accessoires als elastiekjes of haarclips te dragen, geef je je haar de kans om te ademen en dat is muy importante voor gezond haar.

5. Je gebruikt de verkeerde producten

Ga op zoek naar de juiste verzorging voor jouw haarkwaaltjes. Zijn je lokken dof en beschadigd, voedt het dan bijvoorbeeld met keratine. De haarproducten uit de Andrélon’s Keratine Repair verzorgingslijn. Speciaal ontwikkeld om je haar te beschermen en te voeden, waardoor je lokken er langer gezond en stralend uit zien. Keratine is een eiwit dat van nature ook in onze huid, nagels en haren zit. Het is een van de belangrijkste bouwstenen van je haar en zorgt voor stevigheid en glans. Ook heeft de lijn naast shampoo en conditioner, het Herstellend Haarmasker en de Herstellende Crème.