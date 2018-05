Haal de zomer in huis met deze vrolijke collectie van Bershka

Omdat (bijna) iedereen wel vrolijk wordt van zomerse temperaturen, is het misschien ook tijd voor een update van je garderobe. Die winterse truien kun je nu echt wel opbergen en plaats laten maken voor jurkjes en jumpsuits.

Berhska komt daarom met een collectie waarmee je het liefst langs een Spaanse kust flaneert. Denk aan jurkjes met de leukste bloemenprintjes en zomerse jumpsuits. Wij selecteerden drie van onze favorieten.

Lange jurk met print – €35,99

Wil je iets wat bedekt is, maar toch ook luchtig? Zoek niet langer: deze jurk is perfect voor op vakantie, maar kan ook prima op warmere dagen hier in Nederland.

Gebloemde jumpsuit met volants – €29,99

De overslagjurkjes- en jumpsuits zijn helemaal in deze zomer. Combineer dat met een vrolijk bloemenprintje en je bent klaar om te gaan.

Lange linnen jumpsuit met riem – €35,99

Denk je aan warmte, dan denk je waarschijnlijk ook aan linnen. Deze stof is heerlijk luchtig en in combinatie met deze kleur al helemaal. De rug geeft een net wat speelser tintje aan deze prachtige jumpsuit.

Bron: Bershka | Beeld: Bershka & iStock