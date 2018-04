Je beha wassen zonder ‘m te verpesten? Zo krijg je het voor elkaar

Een mooie, vrouwelijke outfit is pas compleet wanneer je er een mooi lingeriesetje onder aantrekt. Van kanten beha’s tot satijnen setjes en sexy rode: onze garderobes liggen er vol mee én lingerie mag best wat kosten. Maar… dan wil je natuurlijk ook dat het lekker lang meegaat.

Als je wil dat je favoriete beha het langer volhoudt dan een paar draagbeurten, moet je ervoor zorgen dat je ‘m op de goede manier wast. Helpling.nl, de online marktplaats voor het vinden van een schoonmaker, schiet te hulp.

Hoe vaak?

Sommige vrouwen dragen ‘m een week zonder ‘m tussendoor te wassen, andere gooien ‘m na twee keer dragen al in de wasmachine. Maar hoe vaak ‘moet’ het nu eigenlijk? Volgens de deskundigen van Helpling.nl kun je je beha het beste na drie dagen in de was doen; dit om te voorkomen dat de hoge zuurgraad van zweet het elastiek aantast en bacteriën zich verspreiden. Sportbeha’s zou je daarentegen wel na iedere draagbeurt moeten wassen. Dit kun je het beste samen doen met kledingstukken van hetzelfde materiaal, op een fijnwasprogramma van maximaal 30 graden. Daarnaast kun je je beha’s het beste sorteren op kleur voordat je ze in de was gooit.

Zakje

Om je beha te beschermen in de wasmachine zal je ‘m altijd in een zakje moeten doen als je hem wast; zo voorkom je dat het elastiek uitrekt en de beugel eruit glijdt (en daarmee de wasmachine beschadigt). Maak daarnaast altijd de sluiting van de beha vast, zodat andere kledingstukken niet beschadigd kunnen worden.

In één keer

Wacht jij altijd totdat de wasmand he-le-maal vol zit met als gevolg dat de trommel hartstikke vol zit? Prop je beha er niet bij; dit kan er namelijk voor zorgen dat je beha onder druk komt te staan, waardoor de cups snel hun vorm verliezen. Spaar ze op en gooi ze samen in één keer in de was.

Liggend drogen

Hang jij je beha’s altijd aan de waslijn? Dat kun je beter niet meer doen. Leg ze daarentegen op het wasrek, zodat het elastiek niet uitrekt. Daarnaast kun je je beha’s beter niet in de droger gooien, anders loop je het risico dat de cups vervormen en de beha zijn elasticiteit verliest.

Opmerkelijk trucje

Je hoeft je beha niet per se in de wasmachine te gooien; een handwas kan ook, maar dan moet je er wel voor zorgen dat je het kledingstuk niet te lang in het water laat weten (als je wil dat-ie z’n kleur behoudt, tenminste). Nog een opmerkelijk trucje: je kunt je beha ook wassen in een slacentrifuge. Vul deze met warm water en wat vloeibare wasmiddel voor fijne was. Laat het keukenhulpmiddel even draaien en spoel je beha (en de centrifuge) uit. Doe het kledingstuk er nogmaals in en draai de slacentrifuge nog een keer zonder water, om je beha (bijna) droog te krijgen. Nog even op het wasrek leggen et voilà, je beha is weer lekker fris.

Bron: Helpling.nl, Purewow | Beeld: iStock