3 beautymythes volgens een dermatoloog

Een puistje mag je nooit uitknijpen, nachtcrème is een must en veel water drinken werkt tegen rimpels. Dit vindt de dermatoloog van deze beautymythes.

1. Wie veel water drinkt, heeft minder snel last van een droge huid

Je lichaam bestaat voor zestig procent uit water en om gezond te blijven, moet je anderhalf tot twee liter vocht per dag drinken. Dat hoeft niet per se water te zijn: koffie, thee of limonade tellen net zo goed mee. Maar hoeveel water je ook drinkt, een droge huid kun je er niet door hydrateren. Dat kan alleen door een verzorgingsproduct te gebruiken dat de vochtbalans van je huid in evenwicht houdt.

2. Een nachtcrème voedt je huid zodat die beter herstelt

Nee, je huid heeft ‘s nachts geen andere ingrediënten nodig dan overdag. Recent onderzoek wijst zelfs uit dat je huid in de nachtelijke uurtjes helemaal niet beter herstelt dan overdag. Het enige wat een nachtcrème wel anders maakt dan een dagcrème, is het zonnefilter. Daar heeft je huid ’s nachts niets aan en daarom kun je dan beter een andere crème gebruiken.

3. Je moet een crème kopen die bij je leeftijd past

Alleen je huidtype is van belang bij de keuze van de juiste crème. Dus als je als puber een product gebruikt met een typisch anti-aging bestanddeel zoals retinol, hoef je echt niet bang te zijn dat dit ingrediënt niet meer werkt als je veertig bent en rimpels krijgt. Kijk naar wat je huid nodig heeft en kies vervolgens op basis daarvan je verzorgingsproducten. Je huid kan niet dus gewend raken aan of immuun worden voor het werkzame effect van bepaalde ingrediënten. Je kunt ook niet van huidtype veranderen door het smeren van bepaalde producten. Je huid wordt meestal wel droger naarmate je ouder wordt, maar dat heeft alles met hormonen te maken en niets met smeerseltjes.

