Toen Cara Delevingne doorbrak als model, had iedereen het meteen over één specifiek kenmerk: haar wenkbrauwen. Ben je nog steeds in de ban van de boogjes boven haar ogen en zou je zelf niets liever willen? Het klinkt gek, maar misschien is een wimperprimer wel hét product waar je al die jaren al naar op zoek bent.

Als we make-upartiest Nicole Thompson mogen geloven, zorgt een wimperprimer ervoor dat je wenkbrauwen er binnen no time een stuk voller uitzien. Normaal gesproken gebruik je het goedje als onderlaag voor je mascara, om je wimpers meer textuur te geven en voller te laten lijken. En met dit in je achterhoofd klinkt het ineens een stuk minder gek dat het je wenkbrauwen voller maakt, toch?

Stap 2

Een wimperprimer kun je gebruiken nadat je (eventueel) je wenkbrauwen hebt ingekleurd met een wenkbrauwpotlood of -poeder. Proberen kan altijd!

Bron: HLN.be | Beeld: iStock