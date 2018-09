De feestdagen lijken misschien nog héél ver weg, maar over 97 dagen is het echt al eerste kerstdag. Het aftellen kan dus bíjna beginnen. En aftellen doen we natuurlijk met zo’n leuke adventskalender.

Lees ook

Laat kerst maar komen: er is een ‘Last Christmas’-film in de maak

Prijskaartje

Vroeger kreeg je als je geluk had zo’n adventskalender met chocolaatjes, maar de laatste jaren worden ze in allerlei vormen en maten verkocht. Heel populair: adventskalenders met kleine beautyproducten als handcrème, bodylotion en lippenstift. Het nadeel van die kalenders is alleen dat de prijzen best hoog kunnen zijn door de waarde van al die producten samen.

Schijntje

Leuk nieuws: vanaf vandaag is er bij Action een budgetversie van de beauty adventskalender te koop. Voor slechts €8,88 koop je een adventskalender met in alle 24 vakjes een beautyproduct zoals body cream, scrub en facewash. Leuk om alvast te kopen voor pakjesavond, of als cadeautje voor jezelf natuurlijk.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Unsplash – Torsten Dettlaff