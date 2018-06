AHA: deze beautyproducten bewaar je het beste in de koelkast

Wist je dat: een koelkast niet alleen dient voor het bewaren van eten en restjes rosé? Ook beautyproducten kunnen hun thuis hebben in je koelkast. Onderzoek wijst namelijk uit dat de frisse temperatuur ideaal is om bepaalde producten in te bewaren. Keep it cool!

1. Lippenstiften

Lippenstift bevat natuurlijke oliën die na een tijd – helaas – slecht worden. Door ze in een koele omgeving te bewaren, zal je lippenstift een stuk langer goed blijven dan in een warme omgeving. Hoera!

2. Parfums

Als er één ding is waar je op moet letten bij je parfums, is dat je ze niet in de zon bewaart. De warmte kan namelijk de chemische samenstelling van de geur veranderen, waardoor-ie anders gaat ruiken. En dat is zonde wanneer je je zuurverdiende centjes aan een nieuwe signature scent uitgeeft.

3. Nagellak

Warmte en zonlicht kan ervoor zorgen dat je nagellak dik wordt of zelfs van kleur verandert. Door de nagellak op een frisse plaats te bewaren, blijft hij dun en makkelijk aan te brengen – en alle beetjes zijn welkom voor die perfecte #notd.

4. Producten met vitamine C of peptiden

Het is enorm belangrijk om de actieve ingrediënten in je producten te beschermen, aangezien zij de werking van je product bepalen. Om ervoor te zorgen dat producten zo lang mogelijk goed blijven, bewaar je ze in een frisse omgeving.

5. Oogcrème

Oogcrème blijft langer goed als je hem in een koude omgeving bewaart – en hij wordt er bovendien effectiever door. Doordat je bloedvaten samentrekken bij koude temperaturen, gaat er minder vloeistof door je weefsel. Dat klinkt een beetje angstaanjagend, maar dat is het niet. Het is net dé oplossing tegen puffy wallen.

6. Producten met een metalen applicator

Producten met een metalen applicator hebben vaak een verfrissend effect als doel. Door de producten in de koelkast te leggen, is de applicator extra fris waardoor het effect nog beter is. Vergelijkbaar met een oogcrème, zorgt de applicator zo ook voor een extra verkwikkend effect.

7. Gezichtsmaskers

Wanneer je gelmaskers gebruikt die een hydraterend of kalmerend effect hebben, doet een koele omgeving de werking alleen maar goed. Vooral bij personen die snel rood worden, zal het verkoelend effect een extra bonuspuntje zijn.

8. Verse of organische producten

Natuurlijke producten worden vaak gemaakt zonder bewaarmiddelen, wat goed is voor je lichaam, maar wel de houdbaarheid beïnvloedt. Hou je verse maskertjes en crèmes daarom langer goed door ze in de koelkast te zetten. Natuurlijke oliën zoals kokosolie bewaar je daarentegen beter buiten de koelkast, aangezien sommigen hard worden wanneer ze te koud bewaard worden.

9. Gezichtsprays

Niets zo heerlijk als een verfrissende mist op je gezicht aanrbengen – zeker ’s ochtends om wakker te worden of na het sporten als kleine pick-me-up. Daarnaast zou de koele mist er ook sneller voor zorgen dat je huid kalmeert. Win-win!

10. Zonneproducten

Sad but true: je zonnebescherming wordt minder goed met de jaren – zeker als de verpakking al geopend is. Heb je na de zomer nog verpakkingen liggen die nog niet leeg zijn? Die bewaar je dan het beste in de koelkast. Door de frisse temperatuur breekt de SPF-waarde minder snel af. Heb je nog aftersun met aloë vera liggen? Bewaar die dan ook in de koelkast: je zal dankbaar zijn wanneer je de frisse gel op je verbrande benen aanbrengt. Halleluja!

